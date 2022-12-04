Мобилизация в Украине: Жданов рассказал, будет ли вторая волна и когда демобилизация

Декабрь, 04 в 17:49

По словам военного эксперта Олега Жданова, второй волны мобилизации в Украине не будет – вместо этого Генеральный штаб проводит подживление необходимых специальностей.

Об этом Жданов сообщил у себя в YouTube 3 декабря.

– Мы призвали, мобилизовали достаточное количество людей, а сейчас Министерство обороны или Генеральный штаб проводят подживление, то есть они допризывают необходимое количество нужных специальностей. То есть нет такого понятия как волна – там 100-200 тысяч, такого не будет, – рассказал он.

Эксперт пояснил, что система налажена так, чтобы Вооруженным силам было достаточно уже мобилизованных людей.

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– Нужна только домобилизация по мере необходимости – так это будет правильно звучать, – рассказал он.

Жданов добавил, что люди будут сражаться до окончания войны, но это не означает, что все девять месяцев они проведут в бою на передовой или в окопе.

– Чем дальше от начала, тем более организованно работает система ротации войск на переднем крае: батальоны сменяют друг друга, роты сменяют друг друга. Проводится ротация, – отметил он.

Военный эксперт напомнил, что Верховная Рада ввела отпуска до 10 дней для каждого военнослужащего на законодательном уровне.