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Факты / Україна

Россия с умышленной жестокостью атакует гражданские цели в Украине — глава Пентагона

Илья Нежигай, редактор ленты
Ллойд Остін Остин
Фото: Getty Images

Российские войска намеренно жестоко целятся в мирных украинцев и гражданскую инфраструктуру Украины.

Об этом министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил на форуме национальной обороны имени Рейгана.

— С умышленной жестокостью Россия ставит гражданских лиц и гражданские цели под прицел своих орудий. Российские войска убили тысячи украинских граждан. Российские атаки приводят к гибели детей, разрушениям школ и больниц, — подчеркнул Остин.

Он добавил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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В то же время Пентагон также обеспокоен эскалацией конфликта в российско-украинской войне и напряжением между США и Россией, отметил Остин.

— Мы не позволим втянуть себя в войну Путина, — сказал он.

Министр обороны США заявил, что соседние к России государства смотрят на российскую имперскую агрессию с постоянной тревогой, а агрессия РФ дала возможность всему миру увидеть тираническую и смертельную войну, которую никто не хотел бы пережить.

Напомним, 1 декабря президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном отметил, что не планировал в ближайшее время говорить с Путиным, но готов это сделать, если лидер Кремля продемонстрирует заинтересованность в прекращении войны.

Впрочем, уже 3 декабря представитель Совета национальной безопасности при президенте США Джон Кирби заявил, что президент России Владимир Путин никоим образом не проявил свою готовность к переговорам и прекращению войны.

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Источник: Department of Defense

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