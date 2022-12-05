Декабрь, 05 в 14:21

Очевидцы сообщают о взрывах на территории Винницкой области. Предварительно – это работающие системы противовоздушной обороны.

Вскоре стало известно о взрывах и в самой Виннице, однако это также могут быть системы ПВО. Ждем официального подтверждения.

Пока почти на всей территории Украины продолжается воздушная тревога.

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Во многих регионах также сообщают о работе ПВО или взрывах, которые слышат очевидцы.

В частности, в Офисе президента подтвердили взрывы в селе Новософиевка Запорожской области. Здесь разрушены несколько частных домов, есть постадавшие.

Несколько взрывов раздалось также в Запорожье, часть из них – удачная работа Сил противовоздушной обороны.

После массированного запуска ракет спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что РФ запускает их из Каспийского и Черного морей.

Он также предупредил, что возможно несколько волн запусков — это была первая.