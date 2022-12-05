Взрывы в Виннице и области – вероятно, ПВО
Очевидцы сообщают о взрывах на территории Винницкой области. Предварительно – это работающие системы противовоздушной обороны.
Вскоре стало известно о взрывах и в самой Виннице, однако это также могут быть системы ПВО. Ждем официального подтверждения.
Пока почти на всей территории Украины продолжается воздушная тревога.
Во многих регионах также сообщают о работе ПВО или взрывах, которые слышат очевидцы.
В частности, в Офисе президента подтвердили взрывы в селе Новософиевка Запорожской области. Здесь разрушены несколько частных домов, есть постадавшие.
Несколько взрывов раздалось также в Запорожье, часть из них – удачная работа Сил противовоздушной обороны.
После массированного запуска ракет спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что РФ запускает их из Каспийского и Черного морей.
Он также предупредил, что возможно несколько волн запусков — это была первая.