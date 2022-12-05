Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Взрывы в Виннице и области – вероятно, ПВО

Валентина Летяк, редактор ленты
Требует проверки
Політ ракети
Фото: Unsplash

Очевидцы сообщают о взрывах на территории Винницкой области. Предварительно – это работающие системы противовоздушной обороны.

Вскоре стало известно о взрывах и в самой Виннице, однако это также могут быть системы ПВО. Ждем официального подтверждения.

Пока почти на всей территории Украины продолжается воздушная тревога.

Сейчас смотрят

Во многих регионах также сообщают о работе ПВО или взрывах, которые слышат очевидцы.

В частности, в Офисе президента подтвердили взрывы в селе Новософиевка Запорожской области. Здесь разрушены несколько частных домов, есть постадавшие.

Несколько взрывов раздалось также в Запорожье, часть из них – удачная работа Сил противовоздушной обороны.

После массированного запуска ракет спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что РФ запускает их из Каспийского и Черного морей.

Он также предупредил, что возможно несколько волн запусков — это была первая.

Читайте
В Харьковской и Полтавской области работает ПВО

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка