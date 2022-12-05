Отца и детей расстреляли, женщину – изнасиловали и задушили: оккупанты убили семью в Запорожской области
В Запорожской области в поселке Комыш-Заря Пологовского района во время оккупации была убита семья с двумя малолетними детьми. Об этом сообщает местное издание РИА Мелитополь.
Журналисты отмечают, что это произошло 17 ноября. Так, оккупанты застрелили главу семьи Дармобед Александра и его двоих малолетних детей. Женщину они задушили, перед тем изнасиловав.
OSINT-расследователи установили личности военных преступников, убивших гражданских – ими оказались военные 57-го полка шестой мотострелковой дивизии 58-й армии РФ:
- Касьян Иван Юрьевич, 1991 года, село Городна Московской области;
- Толстиков Андрей Юрьевич, 1986, населенный пункт Жуково Тульской области.
Сообщается, что между местными жителями и оккупантами возникла ссора, в ходе которой захватчики и расстреляли из огнестрельного оружия Александра и двух его малолетних детей.
Из дома после смерти семьи исчезли деньги и ценные вещи. Эту информацию подтвердили родственники погибших.
В Херсонской области в селе Правдино оккупанты расстреляли работников агрофирмы и несовершеннолетнюю девушку.
Между тем дом, где находились люди, россияне обстреляли и взорвали.