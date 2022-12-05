Имели 6 орденов на двоих: ВСУ уничтожили один из лучших экипажей армии РФ

Декабрь, 05 в 11:50

Украинские зенитчики “приземлили” вражеский вертолет Ка-52, экипаж которого был одним из лучших в армии РФ. Оба летчика ликвидированы.

Как сообщили расследователи InformNapalm, вражеским Ка-52 управлял экипаж Бороды — “самый результативный экипаж группировки”.

– На двоих у них 6 Орденов Мужества. То есть, наверное, 3+3 награды или 4+2. Вы спросите, а это много или мало? Ответ – это очень много, потому что до такого редко кто доживает, – говорится в сообщении.

Отмечается, что у экипажа Бороды было шесть орденов Мужества на двоих.

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Ликвидацию экипажа подтвердили и Воздушные силы Украины:

– Есть подтверждение сбития Ка-52 воинами Днепровской зенитной ракетной бригады 4.12.22! Уничтожен экипаж “Бороды” — “обладатель” шести орденов “Мужества”.

К слову, украинские военные удачно сбили вражеский одноместный штурмовик Су-25 и разведывательный беспилотник типа Орлан-10.