Декабрь, 05 в 15:38

В Одесской области во время масштабной воздушной тревоги в Украине раздались взрывы.

Обновлено в 15.38. В результате российской атаки повреждены два инфраструктурных объекта. Один человек госпитализирован.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

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По информации директора КП Теплоснабжения города Одессы, все городские котельные остановлены. Работа будет возобновлена после восстановления электро- и водоснабжения.

Информируют о перебоях со светом во многих районах города.

— Во многих районах города пропал свет, — говорится в сообщении Думской.

Также в Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии.

— Водоснабжение отсутствует по всему городу, — сообщает Инфоксводоканал.

Кроме того, пишут, что в некоторых населенных пунктах Молдовы перебои с электрикой.

Напомним, что взрывы раздаются во многих областях Украины, поэтому напоминаем о необходимости оставаться в укрытиях. Сообщалось о взрывах и работе ПВО в Днепропетровской области. А также о взрывах в Полтавской и Харьковской областях.