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Факты / Україна

В Тернопольской области сообщают, что работает ПВО

Валентина Летяк, редактор ленты
Требует проверки
ППО

В сети пишут о работе нашей противовоздушной обороны на территории Тернопольской области.

Подтверждения пока нет со стороны местной власти.

В то же время глава Тернопольской ОВА Владимир Труш призвал не комментировать и фотографировать работу Вооруженных сил Украины, а также доверять только официальным источникам информации.

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Фото: Повітряні сили ЗСУ

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