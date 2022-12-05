Декабрь, 05 в 15:16

В сети пишут о работе нашей противовоздушной обороны на территории Тернопольской области.

Подтверждения пока нет со стороны местной власти.

В то же время глава Тернопольской ОВА Владимир Труш призвал не комментировать и фотографировать работу Вооруженных сил Украины, а также доверять только официальным источникам информации.

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Фото: Повітряні сили ЗСУ