В Тернопольской области сообщают, что работает ПВО
Требует проверки
В сети пишут о работе нашей противовоздушной обороны на территории Тернопольской области.
Подтверждения пока нет со стороны местной власти.
В то же время глава Тернопольской ОВА Владимир Труш призвал не комментировать и фотографировать работу Вооруженных сил Украины, а также доверять только официальным источникам информации.
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В частности, СМИ сообщают, что в Житомире, Одессе и Николаеве частично исчезли свет и вода.
Фото: Повітряні сили ЗСУ