Декабрь, 05 в 13:16

На Кинбурнской косе Силы обороны Украины на прошлой неделе нанесли огневой удар по двум вражеским целям.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, пылало изрядно, потому что зарево было видно из Николаева. Больше подробностей Виталий Ким не сообщил.

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А еще он рассказал, что в Николаевской области за минувшие сутки обстрелы не зафиксированы.

Ранее начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин заявил, что украинские военные пока не контролируют Кинбурнскую косу, а оккупанты проводят там перегруппировку.

Австрийский военный аналитик Том Купер заявил, что уход российских войск из Кинбурнской косы станет ключом Вооруженных сил Украины для возвращения контроля над движением по Черному морю.

Фото: Николаевский областной совет