В разведке Британии прогнозируют уменьшение атак тактической авиации России
В последние месяцы количество боевых вылетов российской тактической авиации над Украиной значительно сократилось. Сейчас российские самолеты совершают лишь несколько десятков вылетов в день по сравнению с 300 за сутки в марте 2022 года.
Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.
Ведомство отмечает, что Россия уже потеряла в ходе войны более 60 самолетов, включая истребитель-бомбардировщик Су-24М и штурмовик Су-25 на прошлой неделе.
Сокращение количества вылетов связано с высокой угрозой со стороны украинской ПВО и ухудшением погоды.
В разведке подчеркивают, что российская тактика наземных атак сильно зависит от визуальной идентификации и артиллерии.
Поэтому военная авиация РФ на низком уровне будет продолжать проводить наземные операции, особенно в плохую погоду зимой.
Ранее сообщалось, что украинские военные удачно сбили штурмовик Су-25 и разведывательный беспилотник типа Орлан-10.