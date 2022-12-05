Декабрь, 05 в 11:14

В последние месяцы количество боевых вылетов российской тактической авиации над Украиной значительно сократилось. Сейчас российские самолеты совершают лишь несколько десятков вылетов в день по сравнению с 300 за сутки в марте 2022 года.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

Ведомство отмечает, что Россия уже потеряла в ходе войны более 60 самолетов, включая истребитель-бомбардировщик Су-24М и штурмовик Су-25 на прошлой неделе.

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Сокращение количества вылетов связано с высокой угрозой со стороны украинской ПВО и ухудшением погоды.

В разведке подчеркивают, что российская тактика наземных атак сильно зависит от визуальной идентификации и артиллерии.

Поэтому военная авиация РФ на низком уровне будет продолжать проводить наземные операции, особенно в плохую погоду зимой.

Ранее сообщалось, что украинские военные удачно сбили штурмовик Су-25 и разведывательный беспилотник типа Орлан-10.