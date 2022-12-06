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Факты / Україна

Возможны экстренные отключения. Когда на Волыни не будет света 6 декабря

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Свет, світло, освещение
Фото: Pexels

Из-за повреждений объектов инфраструктуры и в связи с отсутствием достаточной генерации тепловых и атомных электростанций на территории Волыни, как и по всей Украине, возник дефицит мощности.

В связи с этим Волынеблэнерго согласно лимиту потребления разработало графики стабилизационных отключений по районам обслуживания.

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Где и когда будет отключение можно посмотреть по ссылке.

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— Ситуация динамическая – возможны экстренные отключения вне графика в случае, если у НЭК Укрэнерго будет необходимость сбалансировать энергосистему, — сообщают в Волынеблэнерго.

Отмечается, что время отключения и восстановления электроснабжения может отличаться от заявленного в графике на 10-20 минут. Такое отклонение связано с технологическим процессом переключения очередей спецслужбами Волынеблэнерго.

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