На какие продукты вырастет цена из-за отсутствия света и на сколько

Декабрь, 06 в 16:58

Временная оккупация территорий, физическое уничтожение предприятий добывающей промышленности, сложная логистика и перебои с электроэнергией. Все это значительно сказалось на стоимости продуктов. Так, по данным Минэкономики, за последние 9 месяцев цены производителей промышленной продукции выросли на 25,8%. И это, прогнозируют эксперты, не конец.

– В настоящее время включаются сугубо экономические факторы, именно стоимость производства и переработки продуктов. Соответственно, если энергосистема Украины будет работать стабильно, с плановыми отключениями, то ожидать какого-то большого повышения не стоит. Повышение ожидается в районе 5-10% сугубо из-за удорожания в себестоимости, из-за работы генераторов, — рассказывает аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Валентин Литвинов.

На какие продукты вырастут цены?

В таких условиях точно подорожают хлебобулочные изделия, потому что на их производство уходит много электроэнергии. Несколько вырастет в цене мясо и молочные товары, потому что для их хранения требуется много электроэнергии.

В тоже время сахар и масло, по прогнозам эксперта, прибавят в цене не сильно. В целом повышение цен ожидается на все группы товаров, где потребляется электроэнергия. К тому же производители уже вложили деньги в покупку генераторов, горючего к ним и обслуживание. Э

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то все также может повлиять на стоимость товаров. Особенно когда генераторы придется применять часто и долго, чтобы не нарушились технологические процессы.

— Особенно на продукты глубокой переработки или где потребляется много электроэнергии, как, например, производство молока, хлеба, мяса. При таком не очень хорошем сценарии ожидать можно где-то на 20% повышения, если предприятия в большинстве своем будут работать на собственной электроэнергии. Здесь все зависит от событий в Украине, но следует понимать, что базового дефицита и оснований, кроме электроэнергии, для повышения пока нет, — отмечает аналитик.

К тому же в этом сезоне, несмотря на войну, порадовали аграрии. Урожай гречки больше чем в прошлом году. Пшеницы собрано гораздо меньше, но это все равно в 3–4 раза больше, чем внутреннее потребление. Похожая ситуация с подсолнечником. То есть пока дефицита продуктов или увеличения цены из-за их “отсутствия” не усматривается.

– Здесь также и мы, и правительство надеемся на помощь иностранных партнеров в приобретении генераторов, в помощи с покупкой топлива для них, для их обслуживания. Пока правительством ведутся переговоры с международными партнерами относительно того, чтобы они помогли эти генераторы купить и дополнительно поставить в Украину к важнейшим объектам, в том числе предприятиям, перерабатывающим сельскохозяйственную продукцию и поставляющим на полки супермаркетов готовые продукты питания, — рассказывает эксперт.

Что касательно импорта?

Что касается импортной продукции, то удорожание этой категории продуктов пока не прогнозируется. Потому что Национальный банк пока удерживает курс, а мировая инфляция, похоже, уже достигла пика. Не усматривается пока скачков цен и на мировых рынках.

– Наш основной торговый партнер – Европейский Союз, в том числе по продовольствию. Соответственно, в Европе цены на продовольствие тоже стабилизировались. Единственное узкое место в этой истории – логистика. Она очень дорогая. Наши фермеры не получают того дохода, который есть на мировых товарных биржах, потому что там 30–50% цены съедает логистика, потому что большие риски, комиссии для перевозчиков и страховщиков. С импортом то же самое, – рассказывает аналитик.

Но, по прогнозам экспертов, даже если украинские предприятия будут долго работать на генераторах, отечественные товары на внутреннем рынке будут конкурентоспособными по сравнению с европейскими. В настоящее время Украина на 110% обеспечена и собственным, и импортным продовольствием.

Так что эксперты просят украинцев не паниковать и не скупать продукты. Иначе хаос и паника могут сыграть против самих покупателей, как это уже было на продовольственном рынке с гречкой. Ведь чрезмерный ажиотаж дисбалансирует рынок.