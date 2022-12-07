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Факты / Україна

Шольц уверен, что ЕС предоставит Украине €18 млрд

Илья Нежигай, редактор ленты
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Европейский Союз согласится предоставить Украине €18 млрд макрофинансовой помощи.

С такими заверениями выступил канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Западные Балканы.

— Я абсолютно уверен в необходимости того, чтобы Евросоюз со своими возможностями продолжил поддержку Украины. Европейская Комиссия предложила как можно скорее согласовать и предоставить €18 млрд, — сказал глава немецкого правительства.

Шольц подчеркнул, что имеет личную “очень четкую” позицию.

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— Я хотел бы, чтобы все 27 стран-членов ЕС поддержали это предложение (Еврокомиссии, — Ред.). Это важно для Украины. Я уверен, что нам это удастся, — добавил он.

Глава правительства ФРГ добавил, что в вопросе агрессии РФ против Украины важным является фактор единства Евросоюза и стран, которые хотят получить членство в ЕС.

Кроме того, он подчеркнул необходимость продолжить санкционное давление на Россию.

— Мы ожидаем от стран-кандидатов, что они присоединятся к санкционной политике ЕС. То же касается и визовой политики, мы нуждаемся в едином подходе, — подчеркнул Олаф Шольц.

Глава правительства Германии добавил, что позиции ЕС и Сербии по санкциям остаются разными.

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Источник: phoenix

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