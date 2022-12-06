Декабрь, 06 в 19:24

В Парламентской ассамблее Совета Европы 12 декабря проведут слушания по поводу правовых механизмов компенсации убытков Украине, которые нанесло нападение России.

В слушаниях должна принять участие заместительница министра юстиции Украины Ирина Мудра, а также директор Института международного, европейского и регуляторного процессуального права им. Макса Планка, профессор Бургард Гесс.

Это уже третье подобное мероприятие из серии слушаний в рамках доклада представителя Швейцарии Дамьена Котье по правовым вопросам и проблемам прав человека, связанным с российской войной против Украины.

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На предыдущих слушаниях рассматривались предложения ПАСЕ по созданию специального трибунала над военно-политическим руководством РФ, а также другим правовым путям преследования виновных в военных преступлениях в Украине, преступлениях против человечества, в том числе геноциде.

Сейчас Украина планирует выплачивать компенсации пострадавшим от войны гражданам и бизнесу. Поскольку она является пострадавшей стороной, то для этого планируется принятие соответствующего закона, который позволит выплачивать средства из государственного бюджета.

Сейчас этот закон был принят Верховной Радой в первом чтении.

Народный депутат Юлия Клименко объясняла, что украинцы будут получать компенсации за утраченное имущество. В первую очередь на средства от государства могут рассчитывать люди, которые потеряли единственное жилье.

Возмещать эти средства Украине планируется за счет репараций от России. Сейчас в мире уже заморожено российских активов на $400 млрд. Однако быстро получить их невозможно. Сначала надо определить правовые механизмы их изъятия, затем продать, и лишь тогда Украина сможет получить эти деньги.

Источник: ПАРЄ

Фото: ПАРЄ