Декабрь, 06 в 12:45

Президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины с передовой – из города Славянск (Донецкая область).

Соответствующее видеообращение появилось в соцсетях главы государства.

– Традиционно я встречаю этот день на передовой, с нашими бойцами. Сегодня мы на Донбассе. Зона боевых действий стала больше, борьба тяжелее, цена выше. Но есть то, что остается неизменным, устоявшимся, стальным: ваша отвага, ваша выдержка, ваша воля, а значит наша свобода, ваша несгибаемость, а значит наша независимость. Ваша победа и наша благодарность за это. Ваше мужество, и наша гордость за это, — подчеркнул Зеленский, обращаясь к военнослужащим.

Президент призвал украинцев почтить сегодня минутой молчания память погибших воинов, отдавших свою жизнь за Украину.

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Он напомнил, что украинские защитники защищают родную землю днем и ночью, при любых погодных условиях, по будням и по праздникам.

– Всегда мы будем помнить о вашем подвиге, всегда мы будем помогать вашей работе и поклоняться вашей силе каждый день. Всегда, особенно сегодня, – заявил глава государства.

Зеленский отметил, что Украина гордится всеми подразделениями ВСУ: Сухопутными войсками, Воздушными силами, Военно-морскими силами, Десантно-штурмовыми войсками, Силами специальных операций.

– Сегодня не только День ВСУ, сейчас год ВСУ, и я думаю время ВСУ. Время, когда все видят, кто такие украинские защитники, защитницы. Кто-то называл себя “второй армией мира”, но все видят, у кого первое место, все видят вашу мощь, закалку, ваши умения, ваши стандарты, — добавил он.

Президент поблагодарил родителей украинских воинов, воспитавших настоящих героев. Он подчеркнул, что вся Украина верит в ВСУ и помогает военным.

Зеленский выразил уверенность, что Украина будет обязательно отмечать День ВСУ на свободной земле, под мирным небом, в центре Киева на Майдане Незалежности.

– Путь туда сегодня лежит через другие наши площади и улицы, другие наши города и села. Стойко, преданно вы прокладываете этот сложный путь через освобождение Центра, Севера, Юга, Востока нашего государства… И, конечно, путь к Майдану Независимости и нашей свободе лежит через Донецк, Луганск и Крым, — проинформировал Зеленский.

Он поблагодарил воинов за все, что они сделали и делают, защищая нашу страну.

– Возвращайтесь живыми! Слава Украине! Слава ВСУ! Слава вам, наши защитники и защитницы! – подытожил Зеленский.

Стоит отметить, что город Славянск находится примерно в 50 км от Бахмута, где сейчас ведутся самые тяжелые бои.

Источник: Telegram-канал Владимира Зеленского