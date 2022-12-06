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Факты / Україна

В День ВСУ домой вернулись 60 украинских военных — Ермак

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В День ВСУ домой вернулись 60 украинских военных — Ермак

Сегодня, 6 декабря, в рамках очередного обмена пленными домой возвращаются 60 воинов.

— Очередной успешный обмен пленными. Символично. В День ВСУ домой возвращаются 60 воинов ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ – 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов. Это лучшая новость в день праздника, потому что герои должны быть живыми, — проинформировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Сообщается, что среди 60 военных 34 бойца — защитники Мариуполя, в том числе 14 – из Азовстали.

– Мы продолжаем возвращать защитников Мариуполя – в сегодняшнем “списке 60” их 34, в том числе 14 – из Азовстали, – отметил он.

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Кроме того, сообщается, что есть раненые, которые получат всю необходимую помощь, есть и те, кто удерживался на российской территории, а также находились в Еленовке.

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