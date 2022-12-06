Декабрь, 06 в 15:18

В День ВСУ президент Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Донецкую область и встретился с украинскими военными, которые защищают независимость нашего государства.

— Имею честь сегодня быть с вами здесь, на Донбассе. Позвольте поздравить вас с вашим праздником и праздником всего нашего государства – с Днем Вооруженных сил Украины. Желаю вам сил, чтобы героически защищать наше государство, как вы это и делаете, – обратился Зеленский к защитникам Украины.

Глава государства поблагодарил и семьи украинских бойцов.

Вы — форпост нашей независимости: Зеленский встретился с бойцами на Донбассе и поздравил с Днем ВСУ / 7 фотографий

Кроме того, собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в войне с Россией.

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– Они останутся в нашей памяти навеки. Мы даем этим людям минуты, а они дали нам и нашему государству, уверен, годы и десятилетия, – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что ему очень приятно быть на украинском Донбассе.

— Верю, что встретимся в нашем украинском Донецке, Луганске, уверен, что и в Крыму, – сказал президент.

По его словам, на востоке Украины сейчас самое сложное направление — здесь защищают все наше государство. В то же время и на других направлениях ВСУ выполняют сложные задачи по обороне и деоккупации украинских территорий.

— Хочу поблагодарить за эту стойкость и прочность. Вы — форпост нашей независимости, – подчеркнул Зеленский.

Президент вручил защитникам награды и ценные подарки.

В частности, Зеленский присвоил звание Героя Украины и вручил орден Золотая Звезда командиру 54-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ полковнику Алексею Майстренко и начальнику отделения артиллерии 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ Владимиру Потешкину.