За прошедшие сутки РФ потеряла 510 военных и 5 танков — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
По состоянию на 6 декабря потери личного состава армии РФ в войне против Украины составили 92 200.
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 510 оккупантов.
Потери РФ на 6 декабря 2022:
- личного состава – около 92 200 (+510),
- танков ‒ 2 929 (+5),
- боевых бронированных машин ‒ 5 905 (+5),
- артиллерийских систем – 1 915 (+1),
- реактивных систем залпового огня – 395,
- средств противовоздушной обороны ‒ 211,
- самолетов – 281,
- вертолетов – 264,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 587 (+5),
- крылатых ракет ‒ 592 (+61),
- кораблей (катеров) ‒ 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 505 (+8),
- специальной техники – 163.
Напомним, что 5 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по объектам критической и гражданской инфраструктуры Украины.
Сейчас смотрят
Под огонь оккупантов попали жилые дома и объекты критической инфраструктуры Винницкой, Киевской, Николаевской, Одесской и других областей.
В Воздушных силах не исключают новых ударов РФ 6 декабря