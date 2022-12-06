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Факты / Україна

За прошедшие сутки РФ потеряла 510 военных и 5 танков — Генштаб

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Танк РФ
Фото: Генштаб ВСУ

По состоянию на 6 декабря потери личного состава армии РФ в войне против Украины составили 92 200.

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 510 оккупантов.

Потери РФ на 6 декабря 2022:

  • личного состава – около 92 200 (+510),
  • танков ‒ 2 929 (+5),
  • боевых бронированных машин ‒ 5 905 (+5),
  • артиллерийских систем – 1 915 (+1),
  • реактивных систем залпового огня – 395,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 211,
  • самолетов – 281,
  • вертолетов – 264,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 587 (+5),
  • крылатых ракет ‒ 592 (+61),
  • кораблей (катеров) ‒ 16,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 505 (+8),
  • специальной техники – 163.

Напомним, что 5 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по объектам критической и гражданской инфраструктуры Украины.

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Источник: Генштаб ВСУ
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