Декабрь, 06 в 9:55

По состоянию на 6 декабря потери личного состава армии РФ в войне против Украины составили 92 200.

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 510 оккупантов.

Потери РФ на 6 декабря 2022:

личного состава – около 92 200 (+510),

танков ‒ 2 929 (+5),

боевых бронированных машин ‒ 5 905 (+5),

артиллерийских систем – 1 915 (+1),

реактивных систем залпового огня – 395,

средств противовоздушной обороны ‒ 211,

самолетов – 281,

вертолетов – 264,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 587 (+5),

крылатых ракет ‒ 592 (+61),

кораблей (катеров) ‒ 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 505 (+8),

специальной техники – 163.

Напомним, что 5 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по объектам критической и гражданской инфраструктуры Украины.

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