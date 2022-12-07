Декабрь, 07 в 10:30

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 540 российских военных. Общие потери противника составляют около 92 740 оккупантов.

Также за сутки ВСУ уничтожили шесть танков, четыре боевых бронированных машины, восемь артсистем и 14 вражеских беспилотников.

Общие потери армии РФ по состоянию на 7 декабря 2022 года:

личного состава – около 92 740 (+540),

танков ‒ 2 935 (+6),

боевых бронированных машин ‒ 5 909 (+4),

артиллерийских систем – 1 923 (+8),

реактивных систем залпового огня – 395,

средств противовоздушной обороны ‒ 211,

самолетов – 281,

вертолетов – 264,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 601 (+14),

крылатых ракет ‒ 592,

кораблей (катеров) ‒ 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 526 (+21),

специальной техники – 163.

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