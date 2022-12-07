540 оккупантов и 14 беспилотников за сутки: потери армии РФ в войне против Украины
Фото: Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 540 российских военных. Общие потери противника составляют около 92 740 оккупантов.
Также за сутки ВСУ уничтожили шесть танков, четыре боевых бронированных машины, восемь артсистем и 14 вражеских беспилотников.
Общие потери армии РФ по состоянию на 7 декабря 2022 года:
- личного состава – около 92 740 (+540),
- танков ‒ 2 935 (+6),
- боевых бронированных машин ‒ 5 909 (+4),
- артиллерийских систем – 1 923 (+8),
- реактивных систем залпового огня – 395,
- средств противовоздушной обороны ‒ 211,
- самолетов – 281,
- вертолетов – 264,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 601 (+14),
- крылатых ракет ‒ 592,
- кораблей (катеров) ‒ 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 526 (+21),
- специальной техники – 163.
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