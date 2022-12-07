Декабрь, 07 в 13:14

Возможное членство Украины в НАТО для многих западных чиновников стало темой, которой они избегают. В случае активных расспросов журналистов политики дают заученные, краткие и механические ответы.

Об этом пишет Politico.

Вопрос этот настолько табуирован, что многие союзники по НАТО стараются даже не упоминать о нем.

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В издании напомнили, что когда в сентябре Украина запросила ускоренный процесс присоединения к военному альянсу, НАТО публично подтвердила свою политику открытых дверей, но не дала конкретного ответа. А на прошлой неделе, когда встречались министры иностранных дел стран НАТО, их заключительное заявление просто указывало на расплывчатое обещание 2008 года о том, что Украина когда-нибудь присоединится к этому клубу.

Среди причин, по данным журналистов, то, что НАТО расколото по поводу того, как и когда (а в некоторых случаях даже по вопросу того, должна ли вообще) Украина присоединится к организации.

Крупные столицы также не хотят больше провоцировать Кремль, зная о сверхчувствительности Владимира Путина к расширению НАТО на восток. И, самое главное, членство в НАТО по закону требует, чтобы союзники пришли на помощь Украине в случае нападения – перспектива, о которой многие не будут говорить.

В результате, хотя Европа и США преодолевают одно табу за другим с тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале, перебрасывая горы смертоносной военной техники в Киев, накладывая немыслимые когда-то санкции на Москву, отказываясь от российских энергоресурсов – перспектива вступления Украины в НАТО остается за гранью международной политики.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя ситуацию, отметил, что есть еще много психологических барьеров, которые необходимо преодолеть в общении с западными партнерами, и членство в НАТО – один из них.

В конечном счете, немногие союзники сомневаются в долгосрочных перспективах членства Украины – по крайней мере, теоретически. Разногласия больше касаются того, как и когда следует решать вопрос о членстве Киева.

Ряд восточных союзников выступают за более тесные политические отношения между Украиной и НАТО и хотят иметь более конкретный план, который подготовил бы почву для членства.

– Я думаю, что это в принципе неизбежно, – сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, – что НАТО должен найти способ принять Украину.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон хочет учитывать мнение Москвы по вопросу членства соседней для России страны.

Большинство других союзников, по сути, избегают этой темы, не отвергая стремление Украины вступить в НАТО, но повторяя тщательно продуманную линию о сосредоточении внимания на текущей войне.

Так, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что самая неотложная и срочная задача сейчас – обеспечить победу Украины как суверенного, независимого демократического государства в Европе.

А министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра на той же неделе сказал, что главная задача – это помощь Украине на поле боя.

Постоянный представитель США в НАТО Джулианна Смит повторила эту мысль в интервью.

– Сейчас основное внимание уделяется практической поддержке Украины, – заявила она.

Аналитики говорят, что линия разлома проходит в первую очередь между западноевропейскими столицами, такими как Берлин и Париж, которые рассматривают членство как сверхчувствительный вопрос, которого следует избегать в данный момент, и некоторыми восточными столицами, которые рассматривают вступление Украины как цель, ради которой альянс может начать работать.

С началом войны этот разрыв только усугубился, сказал исполнительный директор по Европе в Международном институте стратегических исследований Бен Шреер.

– Некоторые страны просто не хотят даже разговаривать об этом, потому что считают, что это может еще больше ожесточить реакцию России, – заявил он.

Украинские официальные лица признают, что членство в НАТО не является неизбежным, но они все еще хотят жеста от альянса.

– Идеальным сценарием было бы, конечно, очень простое предложение от НАТО: “Хорошо, мы получили вашу заявку, мы начинаем процесс ее рассмотрения”. Это уже было бы важным достижением, – сказал Кулеба.

Президент Зеленский, тем временем, отметил, что Россия смогла начать эту войну именно потому, что Украина осталась в серой зоне – между евроатлантическим миром и российским империализмом.

Он представил мирный план из 10 пунктов о том, как можно предотвратить повторение российской агрессии.

Но остается неясным, захотят ли западные партнеры Украины предоставить какие-либо юридически обязывающие гарантии – или что-либо, кроме пункта статьи 5 НАТО о коллективной обороне. Там опасаются реакции России и того, что они могут стать частью российско-украинского конфликта.

Однако победа Украины может изменить расчет внутри НАТО.

– Если Украина застрянет в тупике, членства в НАТО не будет. Но если она вернет себе свою территорию со всеми границами – какими бы ни были эти границы, включая Крым или нет, потому что это фундаментальный вопрос для Украины, – тогда, я думаю, все может пойти очень быстро, – считает директор программы Европа Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн.

Тем временем министр Кулеба, отвечая на вопрос о том, разочаровывают ли его западные партнеры своей позицией, ответил, что слишком хорошо знает их, чтобы расстраиваться – они хорошие друзья.

– Для нас было бы почти невозможно выдержать давление России и одержать победу на поле боя без них, – подчеркнул он.

Но, добавил министр иностранных дел, психологические барьеры Запада необходимо преодолеть, “изменив ракурс”.

По его словам, партнеры Киева должны начать рассматривать членство Украины как возможность, а не как угрозу.