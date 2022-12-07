Данилов намекнул на украинскую весну в Луганске, Донецке и Севастополе

6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську. Українська зима – ключовий етап Великої війни за Незалежність. З Днем Збройних сил України!???????? pic.twitter.com/uJfc7rWSKd