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Факты / Україна

Данилов намекнул на украинскую весну в Луганске, Донецке и Севастополе

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Олексій Данілов
Фото: УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в поздравлении ко дню ВСУ намекнул об освобождении  Луганска, Донецка и Севастополя “украинской весной”.

– 6 декабря 1919 года начался Зимний поход армии УНР. 6 декабря 2022 он продолжился и закончится украинской весной в освобожденном Севастополе, Донецке и Луганске. Украинская зима – ключевой этап Великой войны за независимость. С Днем Вооруженных сил Украины, – написал Алексей Данилов.

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