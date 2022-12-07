Декабрь, 07 в 19:41

Из-за атак РФ по объектам энергетической инфраструктуры на всей территории Украины введены экстренные и аварийные отключения света, но в большинстве регионов пытаются придерживаться стабилизационных графиков отключения электроэнергии.

В качестве примера, в Киевской области и Киеве сегодня, как и раньше, действуют экстренные отключения света. В то же время в Одесской области действуют аварийные отключения, когда же график стабилизационных отключений не является актуальным.

Графики плановых отключений на следующие сутки обнародовали облэнерго Харьковской, Львовской, Черниговской, Закарпатской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Николаевской и Винницкой областей.

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Где и когда не будет света 8 декабря, читайте в материале Фактов ICTV.

Харьковская область

Харьковоблэнерго опубликовал графики, когда у потребителей Харькова или области не будет света.

Чтобы узнать, где и когда не будет света, надо:

Открыть форму на сайте Харьковоблэнерго, которая находится по этой ссылке. Выбрать из выпадающего списка ваш населенный пункт, улицу и номер дома. Нажать “Проверить”. Результат проверки появится внизу.

В облэнерго предупредили, что форма действует только для плановых отключений, когда же аварийные отключения заранее не прогнозируются.

В Харьковоблэнерго предупредили, что стабилизационные отключения происходят только после распоряжения НЭК Укрэнерго, поэтому графики почасовых отключений могут применяться не в полном объеме, то есть может быть уменьшено время отключений, или же будут выключать не всех.

Львовская область

На сайте Львовоблэнерго был обнародован стабилизационный график подачи электроэнергии для потребителей.

Электроэнергия будет подаваться дважды в сутки по четыре часа (вместе — 8 часов). В другие часы суток следует быть готовым к отключениям.

Плановые отключения света у потребителей Львовоблэнерго разбиты на три группы, посмотреть их можно по этой ссылке.

Черниговская область

Черниговоблэнерго сообщает, что российские обстрелы украинской энергосистемы 5 декабря изменили графики электроснабжения.

В облэнерго говорят, что лимиты потребления электроэнергии, которые были доведены до области, не позволяют сейчас соблюсти график отключений “четыре через четыре”, поэтому с вечера 6 декабря введен график “три через шесть” (три часа электроснабжения у группы есть, потом на шесть часов его ограничивают).

Перечень адресов, которые входят в три группы отключений электроэнергии, актуальных в условиях применения графика “три через шесть”, находится по этой ссылке.

Закарпатская область

Графики, опубликованные на сайте Закарпатьеоблэнерго, будут действовать в течение 8 декабря.

Отмечается, что из-за изменения величин генерации электроэнергии и потребления в области ежедневно будут меняться прогнозируемые часы включения/отключения.

Графики обесточивания, а также адреса и время отключений можно посмотреть по этой ссылке.

Хмельницкая область

Для стабилизации работы энергосистемы в регионе Хмельницкоблэнерго также ввел графики почасовых отключений.

Графики учитывают очередность отключений потребителей и необходимость сохранения распределения электрической энергии объектам критической инфраструктуры.

Однако порядок введения очередей может корректироваться. Сейчас Хмельницкая область разделена на 4 очереди.

Для просмотра адресов, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, перейдите по этой ссылке.

Тернопольская область

Тернопольоблэнерго тоже обновил график отключений, распределенный на три группы. Плановые отключения света в графике указаны на период с 5 по 11 декабря.

Каждая из групп имеет свое время, когда будет происходить обесточивание.

График отключений света можно посмотреть на сайте облэнерго по этой ссылке.

Кировоградская область

Кировоградоблэнерго сообщил, что в области действуют графики почасовых отключений, но дополнительно могут быть применены аварийные отключения света, для сбалансирования энергосистемы.

Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком почасовых отключений можно по этой ссылке.

Сумская область

В Сумыоблэнерго сообщили, что в связи с превышением текущего потребления электрической энергии сверх заданного лимита, в области дополнительно к графикам почасовых (плановых) отключений (ГПВ), применены графики аварийных отключений электроэнергии.

По городу Сумы и области применяются графики ГПВ, имеющие три очереди:

1 очередь — 02:00-04:00; 08:00-10:00; 14:00-16:00; 20:00-22:00.

2 очередь — 04:00-06:00; 10:00-12:00; 16:00-18:00; 22:00-24:00.

3 очередь — 00:00-02:00; 06:00-08:00; 12:00-14:00; 18:00-20:00.

Кроме того, в связи с острым дефицитом мощности в энергосистеме и во избежание применения аварийных отключений, по городу Сумы и области будут выключенными одновременно две очереди графиков почасовых отключений:

С 12:00 до 14:00 будет подключена к электроэнергии третья очередь по ГПВ (свет будет у потребителей третьей очереди).

С 14:00 до 16:00 будет подключена к электроэнергии первая очередь по ГПВ (свет будет у потребителей первой очереди).

С 16:00 до 18:00 будет подключена к электроэнергии вторая очередь по ГПВ (свет будет у потребителей второй очереди).

И так далее, поочередно — третья, первая, вторая очереди.

Ограничение электроэнергии для потребителей каждой из очередей по ГПВ будет происходить в режиме -4/+2 часа.

Ознакомиться с графиками можно по этой ссылке.

Николаевская область

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким обнародовал графики отключений света по Николаеву и области.

График постоянный, то есть одинаковый на каждый день — он будет применяться до тех пор, пока ситуация в энергосистеме Украины стабильна.

Потребители разделены на 3 очереди, каждая из которых имеет собственный, закрепленный промежуток времени, когда не будет иметь электроснабжения.

Найти свой населенный пункт и адрес в графике можно по этой ссылке.

Каждая из очередей должна обесточиваться четыре раза в сутки. Продолжительность отключения — около 2 часов. Следовательно, каждый раз после запитки, каждая из очередей будет иметь электроснабжение в течение 4 часов.

Запорожская область

Запорожьеоблэнерго сообщает, что в области действуют стабилизационные графики почасовых отключений, впрочем в регионе также действуют экстренные отключения света, что распространяется на другие очереди, чем указанные в плановых графиках.

— В связи с этим увеличивается продолжительность отключений, дополнительно погашается часть потребителей других очередей. Составленные на утро графики почасовых отключений временно не действуют, — говорится в сообщении.

В облэнерго обещают, что как только ситуация стабилизируется, регион вернется к почасовым стабилизационным отключениям.

Адреса первой, второй и третьей очередей потребителей г. Запорожье и Запорожского района (подконтрольного Украине), задействованных в графиках стабилизационных отключений можно узнать по этой ссылке.

Полтавская область

В Полтаваоблэнерго сообщили, что в регионе не хватает доказанного лимита мощностей, поэтому отключение света будет происходить по две очереди одновременно по графику почасовых отключений.

Дополнительно в области введен график аварийных отключений.

— Энергетики призывают людей экономнее пользоваться бытовыми приборами, освещением и электроотоплением. От этого зависит стабильная работа электросетей области, — говорится в сообщении.

Ознакомиться с обновленным графиком в Полтавской области можно по этой ссылке.

В то же время с принадлежностью адреса к той или иной очереди в области можно узнать по этой ссылке.

Винницкая область

В Винницаоблэнерго сообщили, что в соответствии с доказанной величины потребления электрической мощности по Винницкой области задействовано ограничение электропотребления в соответствии с графиком почасового отключения света:

1 очередь, часы обесточивания: 00:00-02:00, 06:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00;

2 очередь, часы обесточивания: 02:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

3 очередь, часы обесточивания: 04:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00.

Очередность плановых отключений по этой ссылке.

Другие регионы

В таких областях, как Черкасская, Черновицкая, Волынская, Житомирская, Ровенская и Ивано-Франковская тоже действуют стабилизационные графики отключений света. Впрочем, регуляторы электросети пока не публиковали графики на 7 декабря. Как правило, графики публикуются день в день, поэтому ознакомиться с графиками в соответствующих регионах можно на сайтах Черкассыоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго, Житомироблэнерго, Ровнооблэнерго и Прикарпатьеоблэнерго.