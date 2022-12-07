Карта боевых действий на 07.12.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
7 декабря российские войска основные усилия сосредотачивают на наступлении на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
На других направлениях оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сдержать действия подразделений Сил обороны Украины, оборудовать оборонные рубежи и позиции, а также вести разведку.
Карта боевых действий в Украине на 07.12.2022
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Полномасштабная война в Украине длится уже 287-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.