Декабрь, 07 в 6:33

7 декабря российские войска основные усилия сосредотачивают на наступлении на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На других направлениях оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сдержать действия подразделений Сил обороны Украины, оборудовать оборонные рубежи и позиции, а также вести разведку.

Карта боевых действий в Украине на 07.12.2022

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине длится уже 287-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.