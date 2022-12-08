Декабрь, 07 в 23:18

Больше всего отключений электроэнергии наблюдается в семи областях Украины и Киеве.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 7 декабря.

Глава государства рассказал о результатах проведенной Ставки верховного главнокомандующего, во время которой речь шла о разборе ситуации на конкретных направлениях.

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— Прежде всего по Донецкой области, районов Бахмута и других горячих точек. Там очень жесткое противостояние, каждый метр имеет значение. Я благодарю всех наших ребят, которые уничтожают врага именно там ежедневно, каждую ночь, каждый час. Конечно, на Ставке уделили должное внимание Луганщине, Харьковщине, были доклады по ситуации в целом и на границах, — сказал он.

Зеленский отметил, что энергетика также является постоянным пунктом повестки дня как на Ставке, так и на правительственном уровне.

— Провел еще совещание по стабилизации энергосистемы и защиты наших электростанций. Постоянно увеличиваем генерацию и поставки электричества — почти ежедневно добавляем еще объема. Но не стоит забывать — и не забывать всем, — что восстановить 100% энергосистемы, какой она была до начала российского энерготеррора, сейчас невозможно. Нужно время, — подчеркнул президент.

Он сообщил, что по состоянию на вечер 7 декабря больше всего отключений в Киеве и области, а также на Львовщине, в Житомирской области, в Хмельницкой, Полтавской, Винницкой областях и в Закарпатье.

Он вспомнил о четырех погибших полицейских, которые погибли на Херсонщине из-за российских мин, когда проводили стабилизационные мероприятия.

— Жизнь еще четырех полицейских сейчас спасают врачи. Силы полиции вместе со всеми силами обороны нашего государства сейчас на передовой. И вместе со всеми защищают украинцев, вместе со всеми несут потери… Мои соболезнования, — сказал президент.

Владимир Зеленский также вспомнил об ударе россиян по Донецкой области, где в Курахово оккупанты атаковали мирных людей на рынке, элеваторе, заправке, автостанции и нанесли удары по жилому дому.

— В перечне погибших по состоянию на сейчас — десять человек, много раненых. Мои соболезнования родным и близким… Вечная память всем жертвам российского террора, — сказал он.

Зеленский поздравил людей, которые в этот день отмечали День местного самоуправления.

— Это праздник всех, кто работает с людьми напрямую и от кого зависит почти все в громадах. Как и в любой власти, в местном самоуправлении есть разные люди, разных личных качеств и взглядов. И сегодня я благодарю всех тех из этих людей, кто на своем уровне действительно защищает свои общины. Кому могут довериться и к кому приходят за помощью. Кто действительно занимается обороной — в пределах своей ответственности — и кто готовит все, чтобы его или ее громада могла легче пройти эту зиму. Я благодарю и поздравляю с вашим профессиональным днем, — сказал он.

Президент также вспомнил о судебном решении во Франции, где Верховный суд республики оставил в силе решение о взыскании в пользу украинского Ощадбанка с государства-агрессора.

— Сумма с начисленными процентами — почти $1,5 млрд. Этот судебный процесс тянулся еще с 2015 года. Более шести лет борьбы, десятки тысяч страниц юридических документов, много надежд и не меньше скепсиса, который некоторые высказывали… Но есть эта победа для Украины. Россия будет отвечать за все украденные активы Украинского государства и компаний, — сказал он.

Зеленский добавил, что это первая победа государственной компании в судах против России относительно захваченного в Крыму.