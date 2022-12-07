Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Будущее Украины — это ЕС и НАТО — Стефанчук

Евгения Грейс, редактор ленты
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук

Украина в будущем должна вступить в Европейский Союз и НАТО.

Об этом заявил председатель украинского парламента Руслан Стефанчук во время XII Межпарламентской ассамблеи Украины, Литвы и Польши.

Он напомнил, что каждая страна имеет право выбирать союзы, к которым ей присоединяться, и определять меры безопасности.

Сейчас смотрят

— Мы открыто заявили о своих намерениях. Наше будущее — это возвращение в европейский дом, возвращение в Европейский Союз, а также вступление Украины в НАТО, — сказал Стефанчук.

Спикер парламента отметил, что для восстановления справедливости необходима не только победа Украины на поле боя с Россией, но и привлечение к ответственности всех виновных в преступлениях.

— Наказание должны получить те, кто сознательно помогает или способствует России в дальнейшем совершении противоправных действий. Мы совместными усилиями должны вернуть доверие к универсальному характеру международного права и установленных норм и правил поведения на мировой арене. Важным элементом этого процесса должно стать полное освобождение от российских захватчиков всей территории Украины в пределах четко определенных международных границ, — сказал председатель Верховной Рады.

Стефанчук уверен, что работа ассамблеи парламентов стран Люблинского треугольника будет успешной, и что будут наработаны конкретные планы.

— Убежден, что итоговый документ будет важным сигналом для всего мира и всем, кто стоит на стороне добра, что Украина, Польша и Литва и в дальнейшем будут идти бок о бок к окончательной победе, — отметил он.

Кроме того, спикер Верховной Рады подчеркнул необходимость усиления противоракетной обороны Украины для противостояния уничтожению украинской энергетической инфраструктуры, содействия в восстановлении энергосистемы и усиления финансовой помощи.

Читайте
Новая атака дронов и удары ракетами типа С-300 под Запорожьем: что происходит на 287-й день войны (онлайн)

Фото: Руслан Стефанчук в Facebook

Источник: УНИАН
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка