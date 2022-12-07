Декабрь, 07 в 7:11

В российском Курске и области распространяются слухи о возможном вторжении Вооруженных сил Украины.

Такая информация появилась в распоряжении Генерального штаба ВСУ.

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На фоне таких слухов, добавляют в Генштабе, в приграничных с Украиной районах прибегают к фортификационному оборудованию оборонных позиций.

Между тем местные средства массовой информации сообщают об увеличении количества погибших оккупантов среди мобилизованных Курской области.

После сведений о потерях войну в Украине все меньше поддерживает молодое поколение россиян.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 287-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ЗВСУ

Фото: ГУР