Путин столкнулся с вопросами, на которые нет четких ответов из-за авиаударов по территории РФ — CNN

Декабрь, 07 в 7:54

Путин сталкивается с новыми вопросами, на которые нет четких ответов, поскольку авиаудары наносятся в глубине России.

Обвинение Москвы в том, что украинские беспилотники нанесли удары по двум авиабазам в глубине России, в очередной раз подняло болезненный вопрос об эскалации спустя девять месяцев после начала войны. Об этом говорится в аналитической статье от Ника Патона Уолша для CNN.

— Удары являются выдающимся разрушением предположений России о том, что она может защитить свои внутренние районы, откуда ее стратегические бомбардировщики относительно безнаказанно устроили резню по всей Украине. Это авиабазы очень далеко вглубь России, и какова бы ни была правда об ударах — новый дальнобойный беспилотник, который рекламировала Украина, или есть другое объяснение — это просто не то, что должно было произойти, когда президент России Владимир Путин начал свое “10-дневное вторжение” в феврале, — говорится в статье.

Неделя за неделей появляется все больше признаков того, что военная машина Москвы не может работать так, как рекламируется, как утверждает автор.

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— Унижение россиян обычно сопровождается опасениями, что это может привести к эскалации конфликта. Но трудно понять, что еще Россия могла бы сделать Украине, чего она еще не сделала. Он сравнял с землей города, безжалостно и беспощадно ударил по гражданской инфраструктуре, убил тысячи мирных жителей и еще больше военнослужащих, бомбил родильные дома и приюты, помеченные словом “дети”, — пишет автор про действия Путина в Украине.

Автор выражает сомнения по поводу применения РФ ядерного оружия и пишет о возможных вариантах того, что предпримет РФ на фоне результатов вой

ны в Украине.

— Так что же остается России? Химическое оружие возможно, но, вероятно, оно стало частью полученных предупреждений о неиспользовании ядерной силы. Выбор Москвы, по-видимому, ограничен более точным или варварским применением той же обычной жестокости, которую она в настоящее время почти ежедневно применяет к украинским городам. Это самый разрушительный побочный эффект публичного истощения российских вооруженных сил: не осталось настоящего “фактора страха”, — пишет автор.

Фото: Махаr