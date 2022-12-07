“Спасал” Tesla в начале войны. Суд лишил мэра Чернигова Атрошенко должности на год

Декабрь, 07 в 21:53

Яворовский районный суд Львовской области вынес решение по протоколу НАПК по делу мэра Чернигова Владислава Атрошенко и обязал его уплатить штраф в размере 6 800 грн, а также на год лишил права занимать государственные должности.

Об этом сообщает НАПК.

Его признали виновным в том, что он действовал в условиях реального конфликта интересов. Установлено, что в августе 2022 года мэр сказал своему водителю вывезти автомобиль жены Tesla Model X за границу.

Сейчас смотрят

— Чиновник действовал в условиях конфликта интересов, ведь водитель обеспечивает транспортное обслуживание городского головы исключительно в рамках исполнения им должностных обязанностей, — говорится в сообщении.

В тоже время сам Атрошенко заявил, что уходить с должности не собирается и будет подавать апелляцию.

– Я остаюсь. Я никуда не ухожу. Я обязательно буду подавать апелляцию. Считаю это делом чести. Борьбой за все местное самоуправление, – заявил он в Facebook.

Фото: Черниговский городской совет