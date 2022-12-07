США не поставляли Украине вооружение для ударов по территории РФ — Госдеп

Декабрь, 07 в 7:20

США не поставляли украинским военным вооружением, которым можно было бы нанести удары по территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс.

— США не поставляли Украине вооружение для ударов по российской территории, поставляемое оружие считается сугубо оборонительным, — отметил Прайс на брифинге.

В то же время в Госдепе США уточнили, что Вашингтон не побуждает Украину наносить удары по целям за пределами украинской территории.

Источник: U.S. Departament of State