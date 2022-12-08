Декабрь, 07 в 22:49

Верховный суд Франции принял решение в пользу Украины в деле о взыскании с России компенсации за захват активов Ощадбанка в аннексированном Крыму.

Об этом 7 декабря сообщила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая.

Украинский Ощадбанк еще в 2018 году выиграл у России дело в Арбитражном трибунале Парижа о компенсации за убытки, нанесенные банку в результате оккупации Крымского полуострова. Тогда речь шла об около $1,4 млрд.

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Впрочем, в марте 2021 года Апелляционный суд Парижа отменил это решение.

Украинский банк обратился в Верховный суд Франции и обжаловал решение апелляционного суда.

Таким образом, 7 декабря французский Верховный суд отменил предыдущее решение апелляции и оставил в силе решение международного арбитража.

Сумма компенсации составляет $1,1 млрд, а кроме этого, ежедневно будут добавляться проценты в размере около $100 тыс., сообщила Ирина Мудрая.

— Это больше чем победа для Украины. Это одна из тех историй, которые вдохновляют бороться дальше и доказывают, что справедливость возможна, — написала она.

До марта 2014 года Ощадбанк имел крупнейшую банковскую сеть в Крыму.

Из-за захвата Россией украинских финучреждений на полуострове в августе 2016 года Ощадбанк подал иск против РФ с требованием возместить нанесенный ущерб.

Фото: Ирина Мудрая

Источник: Ирина Мудрая