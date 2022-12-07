ВСУ уничтожили Shahed-136 и нанесли 11 ударов по складам противника — Генштаб
Украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также атаковала позиции зенитных ракетных комплексов РФ.
Об этом сообщил Генеральный штаб.
Кроме того, за сутки наши военные сбили ударный БпЛА типа Shahed-136.
Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и 2 склада боеприпасов оккупантов.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Беларуси идет подготовка подразделений РФ.
На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий.
На Херсонском направлении враг обороняется. Под артиллерийский огонь попали более 10 населенных пунктов области.