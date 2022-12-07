ВСУ уничтожили Shahed-136 и нанесли 11 ударов по складам противника — Генштаб

Декабрь, 07 в 18:58

Украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также атаковала позиции зенитных ракетных комплексов РФ.

Об этом сообщил Генеральный штаб.

Кроме того, за сутки наши военные сбили ударный БпЛА типа Shahed-136.

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Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и 2 склада боеприпасов оккупантов.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Беларуси идет подготовка подразделений РФ.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий.

На Херсонском направлении враг обороняется. Под артиллерийский огонь попали более 10 населенных пунктов области.