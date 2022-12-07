ВСУ освободили уже 1888 населенных пунктов, почти столько же находятся в оккупации — Зеленский

Декабрь, 07 в 20:54

Украинским военным уже удалось освободить от оккупации 1888 населенных пунктов.

Такие цифры озвучил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к представителям Фонда защиты прав человека им. Роберта Кеннеди.

– 24 февраля Россия начала против нас тотальную войну. И это война на выживание. Сотни наших городов и сел просто сожжены дотла из-за российских ударов. 1888 населенных пунктов нам уже удалось освободить от оккупации. Но еще почти столько же украинских городов и сел остаются в оккупации, — сообщил глава государства.

Также он отметил, что “сейчас на поле боя в Украине решается судьба миллионов людей”.

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