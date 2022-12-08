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Факты / Україна

Экспортировали в Россию комплектующие для военной техники: разоблачено украинское предприятие

Евгения Грейс, редактор ленты
Вінницький завод постачав РФ деталі обшуки СБУ

Один из винницких машиностроительных заводов поставлял России комплектующие для ремонта военной техники.

По данным следствия, предприятие продолжало сотрудничество со страной-агрессором даже после полномасштабного вторжения.

В условиях военного положения руководство завода наладило поставки комплектующих для ремонта и обслуживания машиностроительной отрасли. Они, в частности, поставляли россиянам шестерни, секционные насосы, гидравлическое оборудование, гидромоторы, которые используются в военной технике.

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Более того, руководство завода привлекло ряд подконтрольных субъектов хозяйствования для реализации преступной схемы. Они вывозили оборудование в Россию через Румынию, Турцию и Казахстан.

Чтобы обойти финансовые ограничения и вывести безналичные средства из России, использовались счета, которые были открыты в банках в странах Европейского Союза.

Таким способом в течение 2022 года в Российскую Федерацию завод экспортировал комплектующие, которые используются для военной техники, на общую сумму более 51 млн грн.

Работники правоохранительных органов провели обыски в офисных помещениях группы компаний и по местам жительства причастных к схеме дельцов. Во время этих мероприятий изъяты финансово-хозяйственные документы, подтверждающие торговлю с Россией.

Вінницький завод постачав Росії деталі до військової техніки обшуки СБУ
Вінницький завод постачав Росії деталі до військової техніки обшуки СБУ
Вінницький завод постачав Росії деталі до військової техніки обшуки СБУ
Вінницький завод постачав Росії деталі до військової техніки обшуки СБУ
Вінницький завод постачав Росії деталі до військової техніки обшуки СБУ
Вінницький завод постачав Росії деталі до військової техніки обшуки СБУ
Экспортировали в Россию комплектующие для военной техники: разоблачено украинское предприятие / 3 фотографии

Расследование осуществляется под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора в уголовном производстве по факту пособничества государству-агрессору.

Досудебное расследование проводит Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым, оперативное сопровождение обеспечивает управление СБУ в Винницкой области.

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