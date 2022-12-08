Декабрь, 08 в 17:42

Один из винницких машиностроительных заводов поставлял России комплектующие для ремонта военной техники.

По данным следствия, предприятие продолжало сотрудничество со страной-агрессором даже после полномасштабного вторжения.

В условиях военного положения руководство завода наладило поставки комплектующих для ремонта и обслуживания машиностроительной отрасли. Они, в частности, поставляли россиянам шестерни, секционные насосы, гидравлическое оборудование, гидромоторы, которые используются в военной технике.

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Более того, руководство завода привлекло ряд подконтрольных субъектов хозяйствования для реализации преступной схемы. Они вывозили оборудование в Россию через Румынию, Турцию и Казахстан.

Чтобы обойти финансовые ограничения и вывести безналичные средства из России, использовались счета, которые были открыты в банках в странах Европейского Союза.

Таким способом в течение 2022 года в Российскую Федерацию завод экспортировал комплектующие, которые используются для военной техники, на общую сумму более 51 млн грн.

Работники правоохранительных органов провели обыски в офисных помещениях группы компаний и по местам жительства причастных к схеме дельцов. Во время этих мероприятий изъяты финансово-хозяйственные документы, подтверждающие торговлю с Россией.

Экспортировали в Россию комплектующие для военной техники: разоблачено украинское предприятие / 3 фотографии

Расследование осуществляется под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора в уголовном производстве по факту пособничества государству-агрессору.

Досудебное расследование проводит Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым, оперативное сопровождение обеспечивает управление СБУ в Винницкой области.