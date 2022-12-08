Декабрь, 08 в 15:06

Президент Владимир Зеленский выступил с речью после награждения украинского народа изданием Politiko и поблагодарил всех за помощь.

— Я благодарен вам за эту награду для украинского народа. И она касается всех украинцев. Потому что лидеры имеют влияние, когда они представляют не только себя, а свой народ. Общие цели, общие мечты, — сказал он.

Зеленский отметил, что украинцы сейчас сплочены настолько, насколько это возможно. Поскольку украинский народ сфокусирован на своей независимости, поэтому он достигает своих целей.

— Мы столкнулись с угрозой потерять все. И поэтому мы нашли силу стать номером один. Украинская армия, которая защищает всех на поле боя, наш номер один. Украинские бизнесмены, которые несмотря на полномасштабную войну, поставляют все необходимое для жизни страны, дают работу и платят налоги, номер один, — сказал он.

Президент отметил, Украина воюет за свободу не только свою, но и всей Европы. И это стоит много жизней.

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— Марьинка, Авдеевка, Бахмут, Соледар, Кременная… Пожалуйста, запомните эти названия. Именно там борются за нашу свободу, — подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил за поддержку Украины.

— Все наши друзья в Европе, которые помогают обеспечивать стабильность. Украинские врачи, энергетики, саперы, волонтеры, водители и строители, учителя, полицейские, дипломаты… Сотни тысяч людей, которые помогают миллионам выжить в это ужасное время. Они номер один, — добавил президент.

Зеленский сказал, что для него честь представлять украинский народ.

— И для меня честь представлять всех этих людей и вести к нашей общей воле и общей мечте. Ради общей цели, ради победы в этой войне, ради восстановления нашей страны.

Для присоединения нашей страны к европейским нациям, к нашему Европейскому Союзу.

Украинцы будут наиболее влиятельными и в следующем году, уже в мирное время, — добавил президент.

Напомним, европейское издание Politiko назвала Зеленского человеком года.