На авиабазе в оккупированном Бердянске раздалось 18 взрывов — СМИ
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На авиабазе в оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели три мощных взрыва, за ними — еще 15 меньшей силы. Это повлекло за собой масштабный пожар.
Об этом пишут СМИ. Официальной информации пока нет.
Напомним, что 29 октября в Бердянске прогремела серия мощных взрывов, которые услышали жители нескольких районов.
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