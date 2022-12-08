Декабрь, 08 в 17:04

На авиабазе в оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели три мощных взрыва, за ними — еще 15 меньшей силы. Это повлекло за собой масштабный пожар.

Об этом пишут СМИ. Официальной информации пока нет.

Напомним, что 29 октября в Бердянске прогремела серия мощных взрывов, которые услышали жители нескольких районов.

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