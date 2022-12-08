Декабрь, 08 в 13:56

В четверг, 8 декабря, стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер спецвыпуска шоу Дэвида Леттермана под названием Мой следующий гость не нуждается в представлении с украинским президентом Владимиром Зеленским.

На кадрах можно увидеть, как Леттерман прибыл в Киев на поезде и спустился в метро. Кроме того, там показаны первые секунды интервью с Зеленским.

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Спецвыпуск шоу записывали на станции метро Майдан Незалежности, закрытой для пассажиров с начала полномасштабной войны.

В Netflix отмечают, что премьера состоится 12 декабря.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский стал человеком года по версиям журнала Time и газеты Financial Times.