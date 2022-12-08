Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Netflix опубликовал трейлер шоу Леттермана с Владимиром Зеленским

Анастасия Гевко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

В четверг, 8 декабря, стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер спецвыпуска шоу Дэвида Леттермана под названием Мой следующий гость не нуждается в представлении с украинским президентом Владимиром Зеленским.

На кадрах можно увидеть, как Леттерман прибыл в Киев на поезде и спустился в метро. Кроме того, там показаны первые секунды интервью с Зеленским.

Сейчас смотрят

Спецвыпуск шоу записывали на станции метро Майдан Незалежности, закрытой для пассажиров с начала полномасштабной войны.

В Netflix отмечают, что премьера состоится 12 декабря.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский стал человеком года по версиям журнала Time и газеты Financial Times.

Читайте
Зеленский — человек года по версии журнала Time

Источник: Netflix
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка