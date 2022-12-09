Декабрь, 08 в 23:57

На левом берегу Киева улучшается ситуация с электроснабжением.

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

— Плохих новостей нет, и это уже хорошо. Киев проживает сегодняшний день с ограничениями на уровне вчерашних. На левом, по свидетельствам коллег, ситуация стала немного лучше. Коллеги придумали определенное решение, которое позволило увеличить объем передаваемой электроэнергии, — написал он.

Он уточнил, что под словом “коллеги” он имеет в виду энергетиков, местные власти и всех, кто имеет отношение к энергетической отрасли. По словам Коваленко, все работают максимально слаженно и на результат.

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— Впереди потепление. Это должно нам всем немножко помочь, потому что количество локальных аварий растет ежедневно, — написал он.

Напомним, после ракетных ударов России по украинской энергетической инфраструктуре 5 декабря в ряде областей были введены аварийные отключения электроэнергии.

Накануне Сергей Коваленко говорил, что жители левого берега украинской столицы обеспечены электроэнергией лишь 30% от потребностей из-за ремонта одного из коммунальных объектов генерации.

При этом в энергокомпании ДТЭК считают, что дефицит электроэнергии, наблюдаемый в энергосистеме Украины из-за атак РФ, продержится до весны, поэтому зимой придется придерживаться графиков ограничения потребления.

Источник: Sergey Kovalenko