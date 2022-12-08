Декабрь, 08 в 14:39

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд призвала Россию ответить за зверства, совершенные ее войсками в Украине.

Об этом Томас-Гринфилд написала у себя в Twitter, комментируя новый отчет Управления ООН по правам человека, опубликованный 7 декабря.

В документе говорится, что по меньшей мере 441 мирный житель был убит российскими войсками в течение первых недель, после того как президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам вторгнуться в Украину.

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Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) задокументировало массовые казни и нападения в десятках городов трех областей и предупредило, что фактическое число жертв в Киевской, Черниговской и Сумской областях, вероятно, намного выше.

В отчете освещалось вторжение Москвы с 24 февраля до начала апреля и собраны свидетельства из 102 городов и сел Украины.

– Указанные действия были совершены российскими вооруженными силами, контролирующими эти районы, и привели к гибели 441 мирного жителя (341 мужчина, 72 женщины, 20 мальчиков и 8 девочек), – сказано в документе.

В отчете говорится, что многие тела, задокументированные в отчете, имели признаки того, что жертвы могли быть убиты намеренно. Москва неоднократно отрицала нападение на мирных жителей в ходе своей так называемой специальной военной операции.

Фото: United States Mission to the United Nations