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Факты / Україна

Движение военного транспорта РФ в Мариуполе парализовано из-за гололеда – Андрющенко

Анастасия Гевко, редактор ленты
Движение военного транспорта РФ в Мариуполе парализовано из-за гололеда – Андрющенко
Фото: Getty Images

Из-за непогоды и гололеда во временно оккупированном Мариуполе почти полностью парализовано движение оккупационного военного транспорта.

Об этом на своей странице в Telegram сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

– Новое Мариупольское развлечение. Танец на катке в исполнении грузовиков и микроавтобусов, – написал советник.

Он добавил, что единичные топливозаправщики оккупантов все же пытаются прорваться через заледеневший город в направлении временно оккупированной части Запорожской области.

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Андрющенко рассказал, что ситуация на дорогах города находится в состоянии коллапса.

– Пожалуй, за это стоит выразить благодарность коллаборантам в Мариуполе. Такую диверсию не смогли бы организовать ни сопротивление, ни HIMARS, – прокомментировал он.

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