Движение военного транспорта РФ в Мариуполе парализовано из-за гололеда – Андрющенко
Из-за непогоды и гололеда во временно оккупированном Мариуполе почти полностью парализовано движение оккупационного военного транспорта.
Об этом на своей странице в Telegram сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
– Новое Мариупольское развлечение. Танец на катке в исполнении грузовиков и микроавтобусов, – написал советник.
Он добавил, что единичные топливозаправщики оккупантов все же пытаются прорваться через заледеневший город в направлении временно оккупированной части Запорожской области.
Андрющенко рассказал, что ситуация на дорогах города находится в состоянии коллапса.
– Пожалуй, за это стоит выразить благодарность коллаборантам в Мариуполе. Такую диверсию не смогли бы организовать ни сопротивление, ни HIMARS, – прокомментировал он.