Декабрь, 08 в 20:05

Из-за непогоды и гололеда во временно оккупированном Мариуполе почти полностью парализовано движение оккупационного военного транспорта.

Об этом на своей странице в Telegram сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

– Новое Мариупольское развлечение. Танец на катке в исполнении грузовиков и микроавтобусов, – написал советник.

Он добавил, что единичные топливозаправщики оккупантов все же пытаются прорваться через заледеневший город в направлении временно оккупированной части Запорожской области.

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Андрющенко рассказал, что ситуация на дорогах города находится в состоянии коллапса.