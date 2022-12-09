Декабрь, 09 в 16:06

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко рассказал, почему для России важно как можно скорее оккупировать Бахмут.

Так, по его словам бои и наступательная операция российских оккупантов здесь продолжаются более полугода – и это “позор для России”.

– Потому что это небольшой город, это не Киев, Харьков или Херсон. Они пытаются подавить его артударами и концентрируют множество сил и средств. Они пытаются обойти город с севера и юга, – объяснил Коваленко.

По его словам, с этой целью агрессоры направляют в Бахмут 1 и 2 корпуса так называемых Л/ДНР, наемников из ПВК Вагнера, Лиги, Редут, представителей криминала, которые используются как живое мясо. Также туда передислоцируют мобилизованных и артиллерию.

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Он отметил, что Бахмут, Угледар и Авдеевка являются так называемым буфером по огневому контролю украинской армии вглубь временно оккупированной части Донецкой области. Поэтому россиянам необходимо оккупировать эти точки, чтобы упростить переброс большего количества оружия по железнодорожным путям, ведь оснащение через Керченский мост не достаточно хорошее.