Иногда нас разделяли 100 метров: Guardian о боях под Бахмутом из рассказа украинского солдата

Декабрь, 09 в 14:57

Город Бахмут в Донецкой области сейчас является самой жесткой точкой на фронте, пишет британская газета The Guardian.

Издание рассказывает о 19-летнем украинском военном из 24-й механизированной бригады по имени Назар. Когда он с однополчанами прибыл в село возле Бахмута, они думали, что пробудут там не больше суток. Поэтому шли без спальников и дополнительных пайков.

Но вместо 15 российских оккупантов, как ожидалось сначала, они столкнулись с 50 захватчиками. Сражение затянулось на несколько дней.

Сейчас смотрят

— Иногда нас разделяло всего 100 м. Мы были на одном невысоком холме, а они на другом. Иногда мы даже слышали их смех, – вспоминает Назар.

Для Назара это было первое сражение после окончания учебы. Однако для многих других солдат этой бригады это была лишь одна из серий боев после Попасной, битвы за Херсон и Бахмута.

На линии фронта под Бахмутом россияне потратили почти шесть месяцев, пытаясь прорваться в Славянск, Краматорск и Константиновку.

Несмотря на то, что в городах и селах вокруг Бахмута все еще есть мирные жители, там продолжаются жестокие бои. Танки прячут между деревьями и кустарниками, а по узким полосам проходит непрерывный поток бронетехники и автомобилей с солдатами.

Чуть дальше есть “пункты”, где ждут раненых, чтобы эвакуировать. Когда украинская артиллерия и ракеты бьют по оккупантам, враг открывает ответный огонь спустя несколько минут. Военные говорят, что когда россияне открывают огонь, а потом внезапно прекращают, приходит время для волнений. Ведь это означает, что начинает наступление российская пехота.

Для Москвы бои за Бахмут важны после серии поражений и неудач на поле боя, тогда как для украинцев противостояние России имеет смысл само по себе. Удача, если это можно так назвать, состоит в том, что с российской стороны преимущественно на этом участке недавно мобилизованые.

– Когда мы приехали в село и увидели, сколько там россиян, наша миссия изменилась. Мы могли видеть, как они в полосе деревьев стреляли вслепую, словно они были в Сомали, не желая показывать свои головы, – сказал Назар.

После того, как несколько россиян погибли в начале, бой перерос в попытки россиян оттеснить Назара и его собратьев с холма. Они приходили небольшими группам ночью, их передвижения украинцы зафиксировали тепловизором.

Первые ночи украинские воины обходились без спальных мешков, лежа на промерзшей земле и разводя костер, чтобы согреться. Газета пишет, что прогоревшие сапоги и одежда свидетельствуют, как тесно они ютились к пламени.

— Потом я нашел у кого спальник, и еще кто-то нашел спальник. Холод был очень сильный. У нас сначала не было горячей пищи, а вода замерзла, – рассказал Назар.

29-летний заместитель командира бригады Василий воевал в этом районе летом в Попасной в разгар наступления россиян с целью взятия городов Лисичанск и Северодонецк. Обстрелы тогда, говорит, были сильнее, чем в нынешних боях.

– Они все обстреляли. Это было как стена огня. Теперь у них меньше боеприпасов и используют их экономнее. Мы перехватили одну из их радиоволн во время наших последних боев здесь. Мы слышали, как российское подразделение напротив звонило и просило предоставить боеприпасы для артиллерийской поддержки, а им говорили, что их нет.

Солдаты отмечают, что когда россияне атакуют, это часто происходит при небольшой поддержке танков, а пехоте приказывают атаковать в определенном направлении.

— Нам кажется, что они используют бойцов частной военной компании Вагнера в качестве штурмовых отрядов, а новомобилизованных – для обороны позиций. Мы видели их с дрона недавно. Они выглядели хаотично и неорганизованно. Поэтому мы столько смогли ликвидировать, – говорит Василий.

Военный рассказал, что некоторые российские солдаты хотели сдаться в плен, но другие этому помешали, продолжая огонь. Что касается оборудования россиян, то оно было элементарным.

— Мы видели мобиков в кроссовках с металлическими шлемами, похожими на те, как во время Второй мировой войны. Когда мы обнаружили тела, у них не было ни телефонов, ни документов.

Для многих солдат на этом фронте решительность России взять Бахмут вызывает удивление, несмотря на то, что это железнодорожный узел. Даже если россияне захватят город, солдаты отмечают, что местность за его пределами еще сложнее для атаки и хорошо защищена.

Аналитик по вопросам безопасности и обороны, профессор Майкл Кларк в комментарии Sky News говорит, что россияне пытались взять Бахмут с востока и севера, но теперь они пытаются это сделать с юга.

— Говоря о россиянах, я говорю о наемниках из ПВК Вагнер, которые намерены взять Бахмут, хотя он не имеет большого стратегического значения.

Кларк говорит, что украинцы день и ночь бьют по ним артиллерией, что даже Пентагон обеспокоен тем, что ВСУ тратят слишком много артиллерии на оборону Бахмута. Он добавляет, что сражения вокруг Бахмута жестокие.