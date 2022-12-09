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Евгения Грейс, редактор ленты

Оккупанты обстреляли Херсон: повреждена больница, есть раненый

обстріл лікарні в Херсоні

Российские оккупанты утром 9 декабря обстреляли медицинское учреждение в Херсоне, в результате чего пострадал человек.

Как сообщил председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич, пострадавшего прооперировали, его состояние стабильное.

В результате обстрела армии РФ повреждено детское отделение и морг. Также в Херсоне россияне попали в жилые дома и другую гражданскую инфраструктуру.

обстріл лікарні в Херсоні
обстріл лікарні в Херсоні
обстріл лікарні в Херсоні
обстріл лікарні в Херсоні

Кроме больницы в областном центре, пострадало медицинское учреждение и в Бериславе на Херсонщине.

В больницу попало три российских снаряда. В результате обстрела в медучреждении повреждена крыша терапевтического корпуса и выбиты окна во многих корпусах.

Также оккупанты попали в хозяйственное сооружение больницы. Здание серьезно повреждено.

обстріл лікарні в Бериславі
Оккупанты обстреляли Херсон: повреждена больница, есть раненый
обстріл лікарні в Бериславі
обстріл лікарні в Бериславі
Оккупанты обстреляли Херсон: повреждена больница, есть раненый
обстріл лікарні в Бериславі

По данным председателя Херсонской ОГА, пострадавших среди пациентов и персонала больницы нет.

— Рашисты продолжают воевать с больницами на Херсонщине. Целенаправленно бьют по мирным людям, которые не могут дать отпор, — прокомментировал обстрелы Янушевич.

По его информации, за минувшие сутки захватчики 68 раз обстреляли Херсонскую область. Оккупанты били по мирным населенным пунктам области из артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков и минометов.

Янушевич сообщил, что за прошедшие сутки в результате обстрелов российских оккупантов ранения различной степени тяжести получили восемь человек.

Напомним, 4 декабря российские военные обстреляли в Херсоне лодку с супружеской парой, которая пересекала Днепр. В результате ударов погибла 65-летняя женщина. Кроме этого, оккупанты открыли огонь по городу 3 декабря, в результате чего в Херсоне исчез свет.

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Оккупанты обстреляли Херсон: повреждена больница, есть раненый

Источник: Херсонская ОВА

Фото: Херсонская ОВА

Война в Украине, Херсон, Херсонская область
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