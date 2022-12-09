Оккупанты обстреляли Херсон: повреждена больница, есть раненый
Российские оккупанты утром 9 декабря обстреляли медицинское учреждение в Херсоне, в результате чего пострадал человек.
Как сообщил председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич, пострадавшего прооперировали, его состояние стабильное.
В результате обстрела армии РФ повреждено детское отделение и морг. Также в Херсоне россияне попали в жилые дома и другую гражданскую инфраструктуру.
Кроме больницы в областном центре, пострадало медицинское учреждение и в Бериславе на Херсонщине.
В больницу попало три российских снаряда. В результате обстрела в медучреждении повреждена крыша терапевтического корпуса и выбиты окна во многих корпусах.
Также оккупанты попали в хозяйственное сооружение больницы. Здание серьезно повреждено.
По данным председателя Херсонской ОГА, пострадавших среди пациентов и персонала больницы нет.
— Рашисты продолжают воевать с больницами на Херсонщине. Целенаправленно бьют по мирным людям, которые не могут дать отпор, — прокомментировал обстрелы Янушевич.
По его информации, за минувшие сутки захватчики 68 раз обстреляли Херсонскую область. Оккупанты били по мирным населенным пунктам области из артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков и минометов.
Янушевич сообщил, что за прошедшие сутки в результате обстрелов российских оккупантов ранения различной степени тяжести получили восемь человек.
Напомним, 4 декабря российские военные обстреляли в Херсоне лодку с супружеской парой, которая пересекала Днепр. В результате ударов погибла 65-летняя женщина. Кроме этого, оккупанты открыли огонь по городу 3 декабря, в результате чего в Херсоне исчез свет.
Источник: Херсонская ОВА
Фото: Херсонская ОВА
Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.Орест Дрималовский