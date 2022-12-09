Путин не сожалеет, что начал геноцид Украины, а сожалеет, что не начал раньше — Подоляк

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В Офисе президента прокомментировали недавнее заявление российского диктатора Владимира Путина о планах Москвы напасть на Украину раньше 24 февраля.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заверил, что России придется научиться уважать международное право, хотя она этому или нет.

Об этом Подоляк написал на своей странице в социальной сети Twitter.

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— Путин не сожалеет, что начал геноцид Украины, а сожалеет, что не начал раньше. Хорошее напоминание всем фанатам компромисса с дьяволом, с кем они имеют дело. РФ придется научиться уважать международное право и принять реалии “на земле”. Они будут соответствовать ее границам в 1991 году, – отметил он.

Путін не жалкує, що розпочав геноцид України, а жалкує, що не почав раніше. Гарне нагадування всім фанатам компромісу з дияволом, з ким вони мають справу. Рф доведеться навчитися поважати міжнародне право і прийняти реалії «на землі». Вони відповідатимуть її кордонам 1991 року. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 9, 2022

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что можно было начать полномасштабную войну против Украины раньше, но Россия вроде бы рассчитывала договориться в пределах Минска-2.