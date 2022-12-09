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Факты / Україна

Путин не сожалеет, что начал геноцид Украины, а сожалеет, что не начал раньше — Подоляк

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Михайло Подоляк

В Офисе президента прокомментировали недавнее заявление российского диктатора Владимира Путина о планах Москвы напасть на Украину раньше 24 февраля.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заверил, что России придется научиться уважать международное право, хотя она этому или нет.

Об этом Подоляк написал на своей странице в социальной сети Twitter.

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— Путин не сожалеет, что начал геноцид Украины, а сожалеет, что не начал раньше. Хорошее напоминание всем фанатам компромисса с дьяволом, с кем они имеют дело.

РФ придется научиться уважать международное право и принять реалии “на земле”. Они будут соответствовать ее границам в 1991 году, – отметил он.

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что можно было начать полномасштабную войну против Украины раньше, но Россия вроде бы рассчитывала договориться в пределах Минска-2.

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