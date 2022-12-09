Сколько времени есть у Украины между массовыми ракетными обстрелами РФ: ответ эксперта

Декабрь, 09 в 15:45

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко оценил, сколько времени тратит РФ на подготовку очередного массированного обстрела Украины.

Возможности обстрелов уменьшились

После того, как по российским аэродромам начали наноситься удары, РФ пришлось в срочном порядке передислоцировать свою авиацию.

Коваленко подчеркнул, что это значительно упрощает работу украинского ПВО, ведь чем дальше находится авиация РФ, тем больше времени ей понадобится на то, чтобы нанести удар по Украине.

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Кроме того, россияне использовали конкретные площадки фактически с начала полномасштабного вторжения. Там уже налажены все процессы – логистика, отправка боекомплекта.

– Сейчас все это разрушено, они должны фактически построить новую систему обстрелов территории Украины. Это очень неудобно, поэтому я не исключаю, что они будут проводить обстрелы через большие временные сроки, – объяснил эксперт.

На частоту обстрелов влияет много факторов

После каждого пролета российские самолеты проходят обслуживание, а иногда еще и ремонтные работы. Если это будут большие расстояния полета для обстрелов, это будет больше нагрузки на самолет, который повлияет на частоту и сроки ударов по Украине.