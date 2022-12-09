Декабрь, 09 в 18:08

Словакия по запросу российских властей задержала военнослужащего Вооруженных сил Украины Альберта Зубрилина, который является гражданином РФ.

Как сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сейчас украинские дипломаты пытаются ему помочь.

Украинское посольство в Братиславе занимается защитой интересов Зубрилина, которого словацкие правоохранители задержали 14 октября по требованию России.

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— Учитывая то, что Альберт Зубрилин является гражданином России, консульский доступ непосредственно к нему со стороны украинских дипломатов затруднен, — сказал Олег Николенко.

По словам представителя украинского внешнеполитического ведомства, сейчас украинские дипломаты оказывают Зубрилину содействие через его жену, которая является гражданкой Украины. Дипломаты регулярно поддерживают с ней контакты.

Николенко рассказал, что последний раз супруги общались 6 декабря. Украинские консулы предлагали женщине поддержку, чтобы она могла приехать в Словакию и встретиться с мужем.

Украинская сторона сейчас поддерживает взаимодействие с правоохранительными органами Словакии в контексте подготовки к рассмотрению запроса РФ в суде.

Представитель украинского МИД добавил, что сейчас задержанный Зубрилин имеет адвоката, а условия его содержания приемлемые.

Николенко отметил, что Министерство иностранных дел держит дело украинского военнослужащего на особом контроле.

По данным журналиста Юрия Бутусова, россиянин имеет вид на жительство в Украине с 2015 года.

— Со мной связалась Ксения Зубрилина, гражданка Украины, и сообщила, что они женаты с 2013 года, с тех пор Альберт постоянно проживает на территории Украины, у них двое детей, с 2015-го года Зубрилин имеет вид на постоянное проживание на территории Украины и имеет, таким образом, все основания на получение гражданства, — написал он.

Источник: Юрий Бутусов