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Факты / Україна

Украинцы в плену РФ: Киев инициировал создание международной миссии по мониторингу

Анастасия Гевко, редактор ленты
Андрій Єрмак
Фото: Офис президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил во время брифинга в пятницу в Киеве, что Украина инициирует создание международной миссии для мониторинга условий и состояния находящихся в российском плену украинских граждан.

– Мы обратились к омбудсменам мира, мы обратились к международным организациям, чтобы они присоединились. А сейчас – работаем над созданием такой миссии, которая бы действительно могла попадать в места, где находятся наши пленные, – пояснил глава ОП.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время международной конференции UA: Права человека в темные времена призвал неправительственные организации, правительственный сектор и международные организации работать единым правовым фронтом для привлечения России к ответственности за преступления против украинцев.

Он отметил, что преступления РФ против Украины – беспрецедентны со времен Второй мировой войны.

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