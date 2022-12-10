Диакон УПЦ МП репостил пропагандистов Вконтакте – СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила диакона одной из церквей Запорожской епархии УПЦ МП, который публично агитировал за присоединение региона к РФ.
Подрывную деятельность вражеский приспешник развернул в запрещенной социальной сети Вконтакте, активировав для этого профиль.
Там фигурант репостил призывы прокремлевских блогеров в поддержку фейкового референдума.
Деструктивный контент диакон распространял из пропагандистских сообществ российской соцсети, в том числе из Русской весны.
Комментируя российские публикации, клирик агитировал людей приходить на “избирательные участки” и “голосовать” в пользу страны-агрессора.
В своих сообщениях он отрицал существование украинского народа, его языка, культуры.
Также фигурант подвергал сомнению государственный суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.
Подрывную деятельность дьякона удалось подтвердить благодаря инициированной СБУ независимой экспертизе опубликованных материалов.
Впоследствии доказательства преступлений клирика правоохранители обнаружили в компьютерной технике во время обысков у него дома.
Дьякону уже сообщили о подозрении за оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников, а также за разжигание национальной и религиозной розни.
В настоящее время продолжается досудебное расследование, а также решается вопрос об избрании диакону меры пресечения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 290-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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