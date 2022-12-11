Декабрь, 10 в 22:37

Марокко, по рекомендации США, передаст Украине запчасти для танков Т-72.

Как пишет Le Journal de l’Afrique, Марокканское Королевство все чаще занимает позицию в конфликте между Украиной и РФ.

Издание указывает, что в апреле 2022 года Соединенные Штаты искали для Украины танки Т-72.

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Тогда Вашингтон вел переговоры со своими союзниками по НАТО о поставках Т-72 в Украину после того, как президент Владимир Зелинский попросил их для укрепления обороны Донбасса. Через несколько дней стало известно, что Польша поставляет Киеву 200 подобных танков.

В дополнение к танкам, Париж также присоединился к поставкам и передал ВСУ САУ Caesar и противотанковых ракет Milan. Операция по поставкам вооружения происходила не на прямую, а через заказы других стран. Гаубицы Caesar, например, были взяты из заказа, сделанного для Марокко.

Таким образом Вашингтон, похоже, присоединился к подобной схеме привлечения третьих стран для передачи вооружения Киеву.

По данным французской газеты Africa Intelligence, дипломатия США уже распространила свои операции по передаче оружия в Украину на Африку.

— В обстановке строжайшей секретности ей удалось убедить Рабат (столица Марокко, — Ред.) поставить Киеву запасные части бронемашин Т-72, — утверждает газета.

От нейтралитета к позиции

Le Journal de l’Afrique указывает, что Королевские вооруженные силы Марокко имеют несколько десятков танков Т-72Б/БК, приобретенных в 1999-2001 годах у Беларуси. В июле 2015 года украинская государственная компания Укроборонпром запросила у Марокко запчасти для танков Т-72. Таким образом, пишет издание, Киев привык работать с Рабатом по этому вопросу.

Но американская просьба к Марокко фактически ставит Королевство на сторону Украины. Хотя ранее, во время голосования на Генеральной Ассамблее ООН в начале марта по резолюции “Осуждение российской агрессии в Украине” Марокко воздержалось от голосования, предпочтя отстаивать нейтралитет, чем занять какую-либо позицию. Аналогичные результаты голосования от Марокко были и позднее, чтобы не занимать оппозицию в отношении России.

После коммюнике, в котором напоминалось, что Марокко выступает за “уважение территориальной целостности, суверенитета и национального единства всех стран-членов ООН”, королевство приняло участие во встрече с 40 союзниками США, членами НАТО и несколькими приглашенными странами в Германии, более известной под названием Рамштайн, чтобы обсудить увеличение военной помощи Украине.

Согласование с американской позицией, таким образом, вылилось в соглашение о поставке Украине частей танка Т-72.

Напомним, в конце марта президент Зеленский отозвал из Марокко украинского посла из-за провала в дипломатии, поскольку те не смогли договориться ни о санкциях, ни о поставках оружия в Украину. Через полгода, 19 октября, президент назначил Сергея Саенко послом Украины в Королевстве Марокко.