Марокко по просьбе США поставит Украине запчасти для танков — СМИ
Марокко, по рекомендации США, передаст Украине запчасти для танков Т-72.
Как пишет Le Journal de l’Afrique, Марокканское Королевство все чаще занимает позицию в конфликте между Украиной и РФ.
Издание указывает, что в апреле 2022 года Соединенные Штаты искали для Украины танки Т-72.
Тогда Вашингтон вел переговоры со своими союзниками по НАТО о поставках Т-72 в Украину после того, как президент Владимир Зелинский попросил их для укрепления обороны Донбасса. Через несколько дней стало известно, что Польша поставляет Киеву 200 подобных танков.
В дополнение к танкам, Париж также присоединился к поставкам и передал ВСУ САУ Caesar и противотанковых ракет Milan. Операция по поставкам вооружения происходила не на прямую, а через заказы других стран. Гаубицы Caesar, например, были взяты из заказа, сделанного для Марокко.
Таким образом Вашингтон, похоже, присоединился к подобной схеме привлечения третьих стран для передачи вооружения Киеву.
По данным французской газеты Africa Intelligence, дипломатия США уже распространила свои операции по передаче оружия в Украину на Африку.
— В обстановке строжайшей секретности ей удалось убедить Рабат (столица Марокко, — Ред.) поставить Киеву запасные части бронемашин Т-72, — утверждает газета.
От нейтралитета к позиции
Le Journal de l’Afrique указывает, что Королевские вооруженные силы Марокко имеют несколько десятков танков Т-72Б/БК, приобретенных в 1999-2001 годах у Беларуси. В июле 2015 года украинская государственная компания Укроборонпром запросила у Марокко запчасти для танков Т-72. Таким образом, пишет издание, Киев привык работать с Рабатом по этому вопросу.
Но американская просьба к Марокко фактически ставит Королевство на сторону Украины. Хотя ранее, во время голосования на Генеральной Ассамблее ООН в начале марта по резолюции “Осуждение российской агрессии в Украине” Марокко воздержалось от голосования, предпочтя отстаивать нейтралитет, чем занять какую-либо позицию. Аналогичные результаты голосования от Марокко были и позднее, чтобы не занимать оппозицию в отношении России.
После коммюнике, в котором напоминалось, что Марокко выступает за “уважение территориальной целостности, суверенитета и национального единства всех стран-членов ООН”, королевство приняло участие во встрече с 40 союзниками США, членами НАТО и несколькими приглашенными странами в Германии, более известной под названием Рамштайн, чтобы обсудить увеличение военной помощи Украине.
Согласование с американской позицией, таким образом, вылилось в соглашение о поставке Украине частей танка Т-72.
Напомним, в конце марта президент Зеленский отозвал из Марокко украинского посла из-за провала в дипломатии, поскольку те не смогли договориться ни о санкциях, ни о поставках оружия в Украину. Через полгода, 19 октября, президент назначил Сергея Саенко послом Украины в Королевстве Марокко.