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Факты / Україна

Никого спрашивать не будем: Данилов об ответе на ракетные удары РФ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Олексій Данілов
Фото: УНИАН

Украина сама будет решать, как отвечать России на ее массированные ракетные удары.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Данилов сказал, что Украина не может не ответить, когда враг постоянно атакует. Также он заверил, что Силы обороны будут делать все возможное, чтобы оградить свои территории от врага.

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– Мы будем способны на все. Потому что то, что касается наших интересов, мы никого спрашивать не будем, куда нам нужно бить врага. Потому что враг находится у нас, начиная от границ, которые есть с нашей территории, заканчивая Владивостоком, – говорит он.

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