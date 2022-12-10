Никого спрашивать не будем: Данилов об ответе на ракетные удары РФ

Декабрь, 10 в 19:55

Украина сама будет решать, как отвечать России на ее массированные ракетные удары.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Данилов сказал, что Украина не может не ответить, когда враг постоянно атакует. Также он заверил, что Силы обороны будут делать все возможное, чтобы оградить свои территории от врага.

Сейчас смотрят