Разрушили гражданскую инфраструктуру: Россия вновь атаковала общины Сумщины
Россия вечером 9 декабря обстреляла Великописаревскую общины Сумской области.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
— Сегодня (9 декабря, — Ред.) около 21 часа россияне ударили по Великописаревской громаде. Есть значительные разрушения гражданской инфраструктуры, — сообщил он.
Дмитрий Живицкий обещал сообщить подробности российского обстрела позднее.
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Напомним, 22 ноября российские оккупанты обстреляли из артиллерии три общины Сумской области. Тогда, в частности, было зафиксировано 15 прилетов из ствольной артиллерии в Путивльской общине.
Фото: Дмитро Живицький
Источник: Дмитро Живицький