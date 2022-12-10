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Факты / Україна

Разрушили гражданскую инфраструктуру: Россия вновь атаковала общины Сумщины

Илья Нежигай, редактор ленты
Разрушили гражданскую инфраструктуру: Россия вновь атаковала общины Сумщины

Россия вечером 9 декабря обстреляла Великописаревскую общины Сумской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

— Сегодня (9 декабря, — Ред.) около 21 часа россияне ударили по Великописаревской громаде. Есть значительные разрушения гражданской инфраструктуры, — сообщил он.

Дмитрий Живицкий обещал сообщить подробности российского обстрела позднее.

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Напомним, 22 ноября российские оккупанты обстреляли из артиллерии три общины Сумской области. Тогда, в частности, было зафиксировано 15 прилетов из ствольной артиллерии в Путивльской общине.

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Фото: Дмитро Живицький

Источник: Дмитро Живицький

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