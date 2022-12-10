Декабрь, 10 в 12:56

Украинские Силы обороны все ближе продвигаются к Сватово и Кременной в Луганской области.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Россияне натянули огромное количество войск – это и зеки, и новомобилизованные. Очень много техники подвезено. Достаточно странный план, но они пытаются сделать ударную группировку, чтобы, возможно, осуществить контрнаступление на Купянск. Наше военное командование все видит и заранее реагирует.

Гайдай добавил, что сложная ситуация в Белогоровке, но этот населенный пункт наш.

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— Другая ситуация со стороны Белогоровки. Там постоянные атаки и обстрелы – ВСУ и Нацгвардия держат крепко оборону, не дают прорваться и не дают сделать в Белогоровке снова такой промежуточный наступательный плацдарм для российских оккупационных войск.

Он также рассказал, что рашисты без остановки стреляют по освобожденным селам Луганщины. Люди постепенно покидают Макеевку, там остается 15 человек. Другая ситуация в Невском, где, несмотря на обстрелы, люди возвращаются, сейчас там 148 человек. В Новолюбовке – 20.